Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе

«Корпорация «Рубин» действительно крупнейшее предприятие нашего города. На сегодняшний день предприятие получило еще несколько гектаров земли для развития, и мы очень надеемся, что через пять лет завод по своим размерам и выручке вырастет в два раза. Сегодня это крупнейший налогоплательщик города», — сказала замглавы администрации Балашихи Анна Божухина.

Она добавила, что предприятие оказало помощь городу в период пика пандемии коронавируса и помогло закупить индивидуальные средства защиты для медицинских работников.

Замглавы администрации округа вручила сотрудникам предприятия благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова. Также работников наградил Геннадий Попов.

«Хочу поблагодарить нашу администрацию, что организовали праздник на День города. Город растет, его процветание зависит от тех, кто в нем живет и работает», — сказал гендиректор авиационной корпорации «Рубин» Александр Окулов.

Корпорация «Рубин» занимается проектированием, производством, испытаниями и ремонтом агрегатов гидравлических систем и взлетно-посадочных устройств самолетов, вертолетов и других видов летательных аппаратов.

Накануне глава округа Сергей Юров дал запуск новой автоматизированной линии по выпуску подушек и одеял в текстильной компании «СК Групп». Это позволило создать 100 рабочих мест на предприятии.