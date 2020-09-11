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    11 сентября 2020, 17:41

    Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе

    Анастасия Максимовских

    Сотрудников авиакорпорации «Рубин» наградили накануне празднования Дня города в Балашихе. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, замглавы администрации Анна Божухина, гендиректор ледового дворца «Арена «Балашиха» Александр Бахтин и другие.
    Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе

    «Корпорация «Рубин» действительно крупнейшее предприятие нашего города. На сегодняшний день предприятие получило еще несколько гектаров земли для развития, и мы очень надеемся, что через пять лет завод по своим размерам и выручке вырастет в два раза. Сегодня это крупнейший налогоплательщик города», — сказала замглавы администрации Балашихи Анна Божухина.

    Она добавила, что предприятие оказало помощь городу в период пика пандемии коронавируса и помогло закупить индивидуальные средства защиты для медицинских работников.

    Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе | Изображение 1

    Замглавы администрации округа вручила сотрудникам предприятия благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова. Также работников наградил Геннадий Попов.

    «Хочу поблагодарить нашу администрацию, что организовали праздник на День города. Город растет, его процветание зависит от тех, кто в нем живет и работает», — сказал гендиректор авиационной корпорации «Рубин» Александр Окулов.

    Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе | Изображение 2

    Корпорация «Рубин» занимается проектированием, производством, испытаниями и ремонтом агрегатов гидравлических систем и взлетно-посадочных устройств самолетов, вертолетов и других видов летательных аппаратов.

    Сотрудников завода «Рубин» наградили в Балашихе | Изображение 3

    Накануне глава округа Сергей Юров дал запуск новой автоматизированной линии по выпуску подушек и одеял в текстильной компании «СК Групп». Это позволило создать 100 рабочих мест на предприятии.

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