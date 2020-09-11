Лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья вручили почетные грамоты накануне их праздника

Сейчас офисы МФЦ есть в каждом городском округе Подмосковья. Губернатор отметил, что сотрудники таких центров решают одни из самых важных вопросов жителей.

И я хочу поблагодарить всех тех, кто трудится в наших подразделениях МФЦ. Вы делаете очень важную, заметную работу. Во многом по вашей деятельности судят и о работе органов власти всех уровней. Спасибо вам за это! Андрей Воробьев.

Он поблагодарил каждого из них за добросовестный труд, вручив награды. Их передали директорам 14 офисов.

Среди них Московский областной МФЦ и учреждения Балашихи, Красногорска, Серебряных Прудов, Долгопрудного, Богородского округа, Зарайска, Можайска, Королева, Домодедова, Егорьевска, Каширы и Чехова.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в подмосковных МФЦ работают более шести тысяч сотрудников. Часть из них сегодня наградили на церемонии.

«В вашем лице я хотел бы поблагодарить всех, кто добросовестно, чутко, с вниманием, профессионально решает все вверенные ему обязанности», — сказал глава региона.

В офисах МФЦ жители получают уже более 300 государственных, региональных и муниципальных услуг. Помогают они и малому, среднему бизнесу. А Подмосковье держит курс на цифровизацию этой сферы.

В XXI веке, как известно, господствует „цифра“. Мы со своей стороны большую часть услуг уже перевели в „цифру“. Мы дальше работаем над тем, чтобы житель, не выходя из дома, удобно и быстро получил необходимые документы Андрей Воробьев.

А первый офис МФЦ заработал в подмосковной Балашихе еще 11 лет назад. Сегодня в этом городском округе их уже десять, а по всей области 126 центров «Мои документы» и 238 подразделений.

Подмосковье вошло в топ регионов России с самой эффективной организацией работы МФЦ. Это рейтинг от Минэкономразвития.

Московская область стала лидером по качеству предоставления электронных услуг. Каждый год МФЦ региона принимают более 22 миллионов жителей.