Лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья вручили почетные грамоты накануне их праздника
Сейчас офисы МФЦ есть в каждом городском округе Подмосковья. Губернатор отметил, что сотрудники таких центров решают одни из самых важных вопросов жителей.
И я хочу поблагодарить всех тех, кто трудится в наших подразделениях МФЦ. Вы делаете очень важную, заметную работу. Во многом по вашей деятельности судят и о работе органов власти всех уровней. Спасибо вам за это!Андрей Воробьев.
Он поблагодарил каждого из них за добросовестный труд, вручив награды. Их передали директорам 14 офисов.
Среди них Московский областной МФЦ и учреждения Балашихи, Красногорска, Серебряных Прудов, Долгопрудного, Богородского округа, Зарайска, Можайска, Королева, Домодедова, Егорьевска, Каширы и Чехова.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в подмосковных МФЦ работают более шести тысяч сотрудников. Часть из них сегодня наградили на церемонии.
«В вашем лице я хотел бы поблагодарить всех, кто добросовестно, чутко, с вниманием, профессионально решает все вверенные ему обязанности», — сказал глава региона.
В офисах МФЦ жители получают уже более 300 государственных, региональных и муниципальных услуг. Помогают они и малому, среднему бизнесу. А Подмосковье держит курс на цифровизацию этой сферы.
В XXI веке, как известно, господствует „цифра“. Мы со своей стороны большую часть услуг уже перевели в „цифру“. Мы дальше работаем над тем, чтобы житель, не выходя из дома, удобно и быстро получил необходимые документыАндрей Воробьев.
А первый офис МФЦ заработал в подмосковной Балашихе еще 11 лет назад. Сегодня в этом городском округе их уже десять, а по всей области 126 центров «Мои документы» и 238 подразделений.
Подмосковье вошло в топ регионов России с самой эффективной организацией работы МФЦ. Это рейтинг от Минэкономразвития.
Московская область стала лидером по качеству предоставления электронных услуг. Каждый год МФЦ региона принимают более 22 миллионов жителей.