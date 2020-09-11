Новая станция обезжелезивания улучшила качество воды у 4 тысяч жителей Балашихи
В обновление водозаборного узла вложили почти 12 миллионов рублей. Сумму выделили из бюджетов округа и «Балашихинского водоканала», сообщил директор предприятия Николай Говричев.
На ВЗУ выполнена реконструкция подводящих и отводящих сетей, смонтирована канализация, установлена насосная станцияНиколай Говричев.
После модернизации здесь появилась станция обезжелезивания. Водозаборный узел был последним в Балашихе, где требовалась такая установка. Это улучшит условия жизни более чем четырех тысяч человек.
Как сказал генеральный директор «Балашихинского водоканала» Сергей Степашин, в основных источниках водоснабжения округа «больше нет железа».
Качество воды изменилось в лучшую сторону. В данный момент показатель железа в ней ниже порога определения, то есть из кранов жителей течет максимально чистая водаСергей Степашин.
За три года в Балашихе реконструировали девять станций. Работу продолжают в городском округе и во всем Подмосковье.