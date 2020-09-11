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    11 сентября 2020, 15:25

    Новая станция обезжелезивания улучшила качество воды у 4 тысяч жителей Балашихи

    Анастасия Аброськина

    Качество питьевой воды стало лучше для четырех тысяч жителей подмосковной Балашихи. В селе Новый Милет появилась новая станция обезжелезивания. Ее сделали для водозаборного узла на Парковой улице, начавшего работать после большой реконструкции.
    Новая станция обезжелезивания улучшила качество воды у 4 тысяч жителей Балашихи | Изображение 1

    В обновление водозаборного узла вложили почти 12 миллионов рублей. Сумму выделили из бюджетов округа и «Балашихинского водоканала», сообщил директор предприятия Николай Говричев.

    На ВЗУ выполнена реконструкция подводящих и отводящих сетей, смонтирована канализация, установлена насосная станция

    Николай Говричев.
    Новая станция обезжелезивания улучшила качество воды у 4 тысяч жителей Балашихи | Изображение 2

    После модернизации здесь появилась станция обезжелезивания. Водозаборный узел был последним в Балашихе, где требовалась такая установка. Это улучшит условия жизни более чем четырех тысяч человек.

    Как сказал генеральный директор «Балашихинского водоканала» Сергей Степашин, в основных источниках водоснабжения округа «больше нет железа».

    Качество воды изменилось в лучшую сторону. В данный момент показатель железа в ней ниже порога определения, то есть из кранов жителей течет максимально чистая вода

    Сергей Степашин.
    Новая станция обезжелезивания улучшила качество воды у 4 тысяч жителей Балашихи | Изображение 3

    За три года в Балашихе реконструировали девять станций. Работу продолжают в городском округе и во всем Подмосковье.

    Новости SMI.FM