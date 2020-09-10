«СК Групп» станет производить больше подушек и одеял в Балашихе — и подарит новые рабочие места
«СК Групп» — крупный производитель текстиля для дома, компания работает в том числе и на экспорт. Здесь производят интерьерный, кухонный текстиль и текстиль для сна.
«Это товары первой необходимости: подушки, одеяла, наматрасники. Это вещи, которыми мы каждый день пользуемся дома», — сказал генеральный директор компании «СК Групп» Евгений Суворов.
Также Сергей Юров встретился с сотрудниками предприятия. В преддверии Дня города он поблагодарил коллектив за многолетний труд и лично вручил награды лучшим сотрудникам.
«Предприятию хочется пожелать роста, развития, создания новых рабочих мест для жителей нашего города», — сказал Сергей Юров.
Для собравшихся провели экскурсию по производственным цехам компании. Вместе с Сергеем Юровым в ней приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, депутаты горсовета Леонид Любимцев и Андрей Холод.