Сотрудничество с 9 ведущими банками наладили в Подмосковье для поддержки бизнеса

Подмосковный Мининвест сотрудничает уже с девятью ведущими банками России для поддержки бизнеса. Они напрямую взаимодействуют по разным направлениям и программам.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, регион продолжает активно развивать партнерство с банками, чтобы улучшать поддержку предпринимателей.

Соглашения с крупнейшими банками помогают максимально упростить получение поддержки для бизнеса, предложить предпринимателям банковские продукты на выгодных условиях Екатерина Зиновьева.

Например, с сентября бизнесмены Московской области могут получить льготы в банках-партнерах без заявок в Мининвест.

Сегодня партнерами министерства выступают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Банк «Открытие», «Тинькофф», Альфа-Банк, СДМ-Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Подробности обо всех мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье можно уточнить по телефону горячей линии 0150 и в офисах «Мой бизнес».

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов, как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.