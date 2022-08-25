Состояние торфяников проверили с воздуха в Подмосковье
После того как в Подмосковье обводнили все торфяники, это помогло избежать «пороховой бочки». Глава областного МЧС и заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов проверили состояние полей.
Проверку провели с воздуха — подтвердилось, что обводнение на хорошем и высоком уровне, доложил Георгий Филимонов.
Вместе с тем приняли дополнительные меры, направленные на пресечение потенциальных угроз для пожаров.
С утра проверки охватили территории Луховиц, Воскресенска, Егорьевска, Шатуры и не только. Из-за пожаров под Рязанью сильный смог был в Луховицах и Белоомуте, дальше видимость стала лучше.
В Росгидромете сообщили, что, согласно результатам расчетов, в период с 25 по 27 августа продукты горения от пожаров под Рязанью будут распространяться в сторону Москвы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил Владимиру Путину недорогой и эффективный способ борьбы с лесными пожарами на ранних стадиях.
В обводнение торфяников Подмосковья вложили свыше пяти миллиардов рублей. В прошлом году шесть миллионов рублей направили на прочистку и углубление каналов, обустройство земляных перемычек, ремонт подъездных путей к лесам.
Особый противопожарный режим на всей территории региона ввели по постановлению губернатора с 25 апреля. Действуют и ограничения на пребывание в лесах до 28 августа.
Способы контроля
В Подмосковье проводят ежедневный мониторинг, используя четырехуровневую систему.
Первый способ контроля — видеомониторинг лесных пожаров. Он охватывает 100% земель лесного фонда.
Второй способ — авиационное патрулирование, третий — космический мониторинг, четвертый — наземный.
На сегодняшний день превышения вредных веществ в воздухе из-за пожаров под Рязанью не выявили в Подмосковье.