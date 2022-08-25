Состояние торфяников проверили с воздуха в Подмосковье

После того как в Подмосковье обводнили все торфяники, это помогло избежать «пороховой бочки». Глава областного МЧС и заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов проверили состояние полей.

Проверку провели с воздуха — подтвердилось, что обводнение на хорошем и высоком уровне, доложил Георгий Филимонов.

Вместе с тем приняли дополнительные меры, направленные на пресечение потенциальных угроз для пожаров.

С утра проверки охватили территории Луховиц, Воскресенска, Егорьевска, Шатуры и не только. Из-за пожаров под Рязанью сильный смог был в Луховицах и Белоомуте, дальше видимость стала лучше.

В Росгидромете сообщили, что, согласно результатам расчетов, в период с 25 по 27 августа продукты горения от пожаров под Рязанью будут распространяться в сторону Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил Владимиру Путину недорогой и эффективный способ борьбы с лесными пожарами на ранних стадиях.

В обводнение торфяников Подмосковья вложили свыше пяти миллиардов рублей. В прошлом году шесть миллионов рублей направили на прочистку и углубление каналов, обустройство земляных перемычек, ремонт подъездных путей к лесам.

Особый противопожарный режим на всей территории региона ввели по постановлению губернатора с 25 апреля. Действуют и ограничения на пребывание в лесах до 28 августа.

Способы контроля

В Подмосковье проводят ежедневный мониторинг, используя четырехуровневую систему.

Первый способ контроля — видеомониторинг лесных пожаров. Он охватывает 100% земель лесного фонда.

Второй способ — авиационное патрулирование, третий — космический мониторинг, четвертый — наземный.

На сегодняшний день превышения вредных веществ в воздухе из-за пожаров под Рязанью не выявили в Подмосковье.