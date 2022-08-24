Превышения вредных веществ в воздухе из-за пожаров под Рязанью не выявили в Подмосковье

Передвижные лаборатории Минэкологии Подмосковья стали регулярно контролировать качество воздуха из-за пожаров в Рязанской области. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Анализ проводят в разных городских округах Подмосковья, но преимущественно на южных и юго-восточных территориях.

Превышений гигиенических нормативов по основным загрязняющим веществам не было выявлено Минэкологии Подмосковья.

За последние несколько дней анализ провели в Серпухове, Мытищах, Шатуре, Электростали, Красногорске, Котельниках, Коломне, Щелкове, Лобне, Химках, Долгопрудном, Балашихе, Ленинском округе, Пушкино, Подольске и Домодедове.

«Максимальные концентрации загрязняющих веществ у нас колебались в пределах 0,5–0,8 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.)», — подчеркнули в Минэкологии Подмосковья.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что угрозы перехода огня из Рязанской области в Московскую нет.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе усилили пожарную охрану из-за обстановки под Рязанью.