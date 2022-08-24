Воробьев предложил Путину недорогой и эффективный способ борьбы с пожарами на ранних стадиях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил установить видеокамеры на пожароопасных территориях России. Он объяснил, что это будет относительно недорого, но крайне эффективно.

«Может быть, на таких территориях, Владимир Владимирович, установить видеокамеры. Они стоят не очень дорого, однако эффективность значительная», — произнес Андрей Воробьев.

Он рассказал, что в лесах Московской области установили уже 99 камер, работающих на 360 градусов, а в прошлом году их начали менять на образцы более высокого разрешения.

«Эти видеокамеры на сотовых вышках находятся. Это позволяет контролировать на самых ранних стадиях, если вдруг мы видим дым. Конечно, кроме этого, есть люди, которые информируют, и даже космос есть, но это сложнее история», — пояснил Андрей Воробьев.

Он добавил, что например, Якутия и Красноярский край — «другая история, другие пространства», но там тоже должны быть свои принципы контроля.

«Вот такие предложения я хотел озвучить. Что касается Рязани, мы тоже по мере сил помогаем. И мы внимательно смотрим за ситуацией у себя в регионе», — подытожил губернатор.

Ранее Воробьев предложил Путину обводнить торфяники для борьбы с пожарами.