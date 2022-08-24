Андрей Воробьев заявил, что «пороховую бочку» торфяников в Подмосковье обводнили

Торфяные поля, преобладание лесов, аномальная жара — это основные потенциальные угрозы для возникновения пожаров в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Но для контроля за ситуацией работают авиация, камеры с обзором на 360 градусов и не только, рассказал он.

Воробьев подчеркнул, что торфяники — основная угроза. Чтобы избежать рисков, на обводнение потратили пять миллиардов рублей.

Таким образом, пороховая бочка, на которой Подмосковье сидело, да и Москва, находятся под защитой воды Андрей Воробьев.

По словам губернатора, лесные пожары в Рязанской области не вызвали опасений для Подмосковья, однако есть другие риски, в числе которых аномальная жара.

«При такой температуре нам нужно регулярно контролировать уровень влажности, чтобы не дай бог где-то возник очаг. Это все работа специалистов, профессионалов», — сообщил он.

Леса — большая часть Подмосковья

В Подмосковье леса занимают 43% территории, и это еще один фактор, требующий внимания для недопущения пожаров.

«В Московской области 43% территории покрыто лесами — как мы их контролируем, как обеспечивается безопасность? Есть 99 камер, которые расположены с радиусом 360 градусов, которые мониторят ситуацию. Это сотовые вышки. На них стоят камеры», — рассказал губернатор.

Он добавил, что еще один метод — авиаобследование, то есть контроль с воздуха.

«Особенно когда пятый уровень пожарной опасности. Именно такой сейчас на юго-востоке: Воскресенск, Раменское, Жуковский, Коломна, Егорьевск. Вот этот куст наиболее опасный, поэтому там, кроме камер, летает самолет», — объяснил Воробьев.

По его словам, есть еще и обратная связь от жителей, и местные подразделения пожарных.

«Эта комплексная работа должна вестись онлайн. Как за здоровьем нужно следить и не запускать болезнь, так и с пожаром каждая секунда или минута, промедление — это опасно», — подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев предложил Путину обводнить торфяники для борьбы с пожарами.