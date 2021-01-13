Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде в ночь на 14 января

По прогнозам в Московской области выпадет 6-19 миллиметров осадков, что превышает месячную норму. Температура воздуха будет варьироваться от -13 до -18 градусов, а местами опустится до -21.

Дорожные службы Подмосковья перешли на режим повышенной готовности. Они будут оперативно чистить дороги, обрабатывать их ото льда. Особое внимание получат резкие повороты, трассы с интенсивным движением и все подъезды к социально значимым объектам.

А круглосуточно следить за ситуацией будет оперативный штаб. Снегопад продолжится днем 14 января. Будет облачно, возможны метель и гололедица.

В Минтрансе подчеркнули, что водителям важно избегать резких действий, держать дистанцию, не превышать скорость. Жителям региона следует не ходить под шаткими строениями и линиями электропередач.

Ранее стало известно, что общественный транспорт Подмосковья готов к работе в предстоящие морозы.