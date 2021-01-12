facebook_pixel
    12 января 2021, 22:13

    Общественный транспорт Подмосковья готов к работе в предстоящие морозы

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Общественный транспорт Московской области полностью подготовлен к работе в предстоящие морозы. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.
    Общественный транспорт Подмосковья готов к работе в предстоящие морозы

    «Специалисты технических служб всех перевозчиков региона усилили контроль за техсостоянием подвижного состава. Особое внимание уделяется проверке исправной работы систем отопления в салонах и других систем, обеспечивающих безопасную работу общественного транспорта», — сказала Анна Кротова.

    Все автобусы, троллейбусы и трамваи региона проходят диагностику оборудования, а водители проходят дополнительный инструктаж о поддержании комфортного температурного режима в салонах. В автобусах крупнейшего перевозчика «Мострансавто» провели внеплановую проверку остекления салонов транспортных средств, состояния уплотнителей дверных проемов, окон и люков.

    В электропоездах также проверили отопительные системы и техсостояние оконных блоков и дверей. В случае обильных осадков, на железной дороге будет проводиться дополнительная уборка от снега путей, платформ и прилегающей инфраструктуры.

    В конце этой недели в Москве и Подмосковье прогнозируют понижение температуры до -27…-23°С, возможны снегопады, усиление ветра и гололедица.