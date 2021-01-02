Мощный снегопад обрушился на Подмосковье. Он порадовал жителей, но принес много работы коммунальщикам
Жители Подмосковья начали делиться в социальных сетях яркими фотографиями, сделанными на улице. Например, пользователь под ником lazutini1968 написал, что над его домом весь день мела метель. Теперь в сугробы можно нырять.
«Шел второй день нового года. Ночью прошел такой снежище, мама дорогая», — рассказал автор ролика.
Жительница Подмосковья tereshinanatalia засняла, как ее любимый питомец пытается пробраться сквозь снег в лесу.
А пользовательница под ником chincia15 вышла со своим ребенком на красивую улицу. Вместе они протестировали снежный покров.
«Кайф! Мама тоже может», — написала она.
И masha.sokol_ тоже очень рада погоде. Она назвала прогулку «новогодней сказкой», и с ней сложно не согласиться.
Москве тоже досталось снега. Этому очень рады две собаки и юные жители столицы. Один пользователь заснял зимнюю прогулку на Чистых прудах.
Также в соцсетях не обошлось и без традиционных фотографий с эффектными городскими инсталляциями.
Тем не менее сегодня из-за снегопада было отменено и задержано более 30 рейсов. Забот прибавилось и у сотрудников коммунальных служб — губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил им перейти в режим повышенной готовности.
В результате дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы — сотрудники обработали уже более 22 тысяч километров дорог региона. В усиленном режиме заработали также региональные операторы, чтобы не допустить перебоя в оказании услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе.
В режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий перешли более тысячи бригад коммунальных служб. Его продлили и на всех объектах энергетики и ЖКХ до конца праздничных дней. Чтобы предотвращать и оперативно исправлять аварии, круглосуточно дежурят почти пять тысяч человек, которые сформированы в более чем 700 бригад. К уборке снега привлекли также дворников из управляющих организаций.
Однако общественный транспорт, несмотря на снегопад, продолжил работать в штатном режиме.