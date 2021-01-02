Мощный снегопад обрушился на Подмосковье. Он порадовал жителей, но принес много работы коммунальщикам

Москву и Подмосковье сегодня накрыло снегом. Дети, взрослые и собаки обрадовались такому событию, ведь теперь вид из окна напоминает настоящую русскую зиму. Однако сотрудникам коммунальных служб региона он принес много дополнительной работы.

Жители Подмосковья начали делиться в социальных сетях яркими фотографиями, сделанными на улице. Например, пользователь под ником lazutini1968 написал, что над его домом весь день мела метель. Теперь в сугробы можно нырять.

«Шел второй день нового года. Ночью прошел такой снежище, мама дорогая», — рассказал автор ролика.

Жительница Подмосковья tereshinanatalia засняла, как ее любимый питомец пытается пробраться сквозь снег в лесу.

А пользовательница под ником chincia15 вышла со своим ребенком на красивую улицу. Вместе они протестировали снежный покров.

«Кайф! Мама тоже может», — написала она.

И masha.sokol_ тоже очень рада погоде. Она назвала прогулку «новогодней сказкой», и с ней сложно не согласиться.

Москве тоже досталось снега. Этому очень рады две собаки и юные жители столицы. Один пользователь заснял зимнюю прогулку на Чистых прудах.

Также в соцсетях не обошлось и без традиционных фотографий с эффектными городскими инсталляциями.

Тем не менее сегодня из-за снегопада было отменено и задержано более 30 рейсов. Забот прибавилось и у сотрудников коммунальных служб — губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил им перейти в режим повышенной готовности.

В результате дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы — сотрудники обработали уже более 22 тысяч километров дорог региона. В усиленном режиме заработали также региональные операторы, чтобы не допустить перебоя в оказании услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе.

В режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий перешли более тысячи бригад коммунальных служб. Его продлили и на всех объектах энергетики и ЖКХ до конца праздничных дней. Чтобы предотвращать и оперативно исправлять аварии, круглосуточно дежурят почти пять тысяч человек, которые сформированы в более чем 700 бригад. К уборке снега привлекли также дворников из управляющих организаций.

Однако общественный транспорт, несмотря на снегопад, продолжил работать в штатном режиме.