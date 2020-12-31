Все службы ЖКХ и энергетики Подмосковья перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

Все службы ЖКХ и энергетики Подмосковья перешли на режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий и ледяного дождя. Оперативные бригады смогут быстро устранять возможные неполадки.

Специалисты служб будут круглосуточно дежурить в период с 31 декабря по 10 января. Режим повышенной готовности ввели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Электричество

На период новогодних праздников работу усилили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Однако с 16:00 последнего дня уходящего года до 8:00 11 января будет активен режим технологической тишины.

А значит, под запретом окажутся все плановые переключения, кроме работ, вызванных технологическими нарушениями.

И если возникнут неисправности, аварийные бригады смогут оперативно выехать на место и решить проблемы. Дежурить будут более 700 бригад. Это не менее пяти тысяч человек.

В работе задействуют и передвижные генераторные установки. Станции позволят при возникновении нарушений оперативно вернуть электричество.

Сообщить об отключениях электроэнергии или о замеченных повреждениях сетей можно по единому бесплатному телефону кол-центра «Россетей» 8 (800) 220-02-20 и «Мособлэнерго» 8 (495) 995-00-99.

Коммунальные службы

Режим повышенной готовности ввели и коммунальные службы Подмосковья. Это более десяти тысяч специалистов.

Оперативно устранять возможные нарушения будут 3,7 тысячи специальных машин. Подготовили всю необходимую технику, среди которой передвижные насосы, мотопомпы, компрессоры и не только.

В случае аварийной ситуации из-за плохой погоды необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу своего городского округа.