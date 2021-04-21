Снег и дожди не навредят посевам в Подмосковье

В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, что снег, дожди и похолодание не навредят посевам. Не скажутся осадки и на полевых работах.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, все осадки, наблюдающиеся сейчас в регионе, не критичны.

Легкое похолодание, осадки никак не повлияют на посеянные нами культуры и полевые работы в Подмосковье. Ничего страшного и критичного не вижу в таких осадках Сергей Воскресенский.

Министр объяснил, что за теплые дни почва успела просохнуть. Теперь она заберет влагу.

«Это весна. Осенью было бы немного проблематично, но сейчас никакого негативного эффекта от такой погоды нет», — добавил Воскресенский.

Он сказал, что если ливни затянутся, а почва не успеет принять влагу, то потоки уйдут в реки и озера, а моросящий дождь даст влаге возможность впитаться.

Ранее Воскресенский рассказал, что в этом году в Подмосковье засеют не менее 600 тысяч гектаров. На них посадят, например, картофель и зерновые культуры.