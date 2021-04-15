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    15 апреля 2021, 11:26

    Миллиард рублей выделят на весенние полевые работы в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье задействует свыше миллиарда рублей для проведения весенних полевых работ. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Миллиард рублей выделят на весенние полевые работы в Подмосковье | Изображение 1

    На пресс-конференции в РИАМО он подчеркнул, что около 576 миллионов из суммы пойдут на агротехнологические работы.

    Более миллиарда рублей запланировали выделить на весенние полевые работы

    Сергей Воскресенский.

    Вместе с тем он подчеркнул, что при поддержке министерства аграриям удалось взять в два раза больше кредитов на ведение растениеводства, чем год назад. Сумма займов составила почти два миллиарда рублей.

    Ранее Воскресенский отметил, что в этом году в Подмосковье засеют свыше 600 тысяч гектаров. На них посадят, например, картофель и зерновые культуры.