Миллиард рублей выделят на весенние полевые работы в Подмосковье

Подмосковье задействует свыше миллиарда рублей для проведения весенних полевых работ. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

На пресс-конференции в РИАМО он подчеркнул, что около 576 миллионов из суммы пойдут на агротехнологические работы.

Более миллиарда рублей запланировали выделить на весенние полевые работы Сергей Воскресенский.

Вместе с тем он подчеркнул, что при поддержке министерства аграриям удалось взять в два раза больше кредитов на ведение растениеводства, чем год назад. Сумма займов составила почти два миллиарда рублей.

Ранее Воскресенский отметил, что в этом году в Подмосковье засеют свыше 600 тысяч гектаров. На них посадят, например, картофель и зерновые культуры.