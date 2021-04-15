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    15 апреля 2021, 11:12

    Свыше 600 тысяч гектаров засеют в Подмосковье в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье запланировало увеличить посевные земли до 614 тысяч гектаров в 2021 году. Это почти на 84 тысячи больше, чем было прежде.

    Свыше 600 тысяч гектаров засеют в Подмосковье в 2021 году | Изображение 1

    Земли засеют, например, картофелем и зерновыми культурами. Это отметил на пресс-конференции в РИАМО глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

    Посевная площадь в прошлом году составила 530 тысяч гектаров, а в 2021-м мы планируем задействовать 614 тысяч

    Сергей Воскресенский.

    Ранее Воскресенский рассказал, что в Подмосковье стартовал сев яровых культур. Первые работы начались в Домодедове — там стали сеять овес.

    Вместе с тем министр отметил, что полевые работы в регионе открыли раньше срока благодаря теплой погоде.