Свыше 600 тысяч гектаров засеют в Подмосковье в 2021 году

Подмосковье запланировало увеличить посевные земли до 614 тысяч гектаров в 2021 году. Это почти на 84 тысячи больше, чем было прежде.

Земли засеют, например, картофелем и зерновыми культурами. Это отметил на пресс-конференции в РИАМО глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский. Посевная площадь в прошлом году составила 530 тысяч гектаров, а в 2021-м мы планируем задействовать 614 тысяч Сергей Воскресенский. Ранее Воскресенский рассказал, что в Подмосковье стартовал сев яровых культур. Первые работы начались в Домодедове — там стали сеять овес. Вместе с тем министр отметил, что полевые работы в регионе открыли раньше срока благодаря теплой погоде.