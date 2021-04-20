Снег, ливни, град и грозы. МЧС предупредило о непогоде в Центральной России

В МЧС предупредили, что в среду по всей Центральной России ожидаются снег, ливни, град и грозы. Об этом сообщило РИА «Новости».

МЧС ранее объявило экстренное предупреждение о сильном ветре и мокром снеге в Москве. В столице начался рекордный дождь, которого не было с 1948 года. Он продлится 24 часа. За сутки выпадет до 50% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик ранее предупредил, что с этого вторника период аномально теплой погоды в Центральной России завершится и всю предстоящую неделю в регионе будет царить настоящая осень. Виной тому балканский циклон, который принесет с собой обильные дожди, пик которых придется на среду.

Жителей Московской области ранее предупредили о дожде и сильном ветре 20 и 21 апреля. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к особой внимательности на дорогах и соблюдению скоростного режима, а также не совершать резких маневров. Жителям региона также посоветовали не парковать машины под шаткими сооружениями и деревьями. В среду температура понизится до +1 градуса. Скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.