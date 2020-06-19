Система активной дегазации на полигоне ТКО «Храброво» заработает уже в июле 2020 года

Комплекс мероприятий включает в себя бурение скважин, прокладку трубопровода, земляные работы на теле полигона и строительство фундамента факельной установки. Ежедневно в санитарно-защитной зоне полигона ТКО «Храброво» контролируются показания приборов, измеряющих качество воздуха на превышение ПДК вредных веществ в атмосферу.

После запуска система дегазации сможет сжигать 2500 кубометров свалочного газа в час. Следующим этапом реализации проекта дегазации станет выработка электрической энергии, что позволит полностью закрыть потребности в электричестве строящегося комплекса по переработке отходов.

Ранее на полигоне ТКО «Храброво» была создана система пассивной дегазации с целью минимизировать распространение неприятного запаха. В теле полигона на 20-ти скважинах были смонтированы угольные фильтры, по периметру карты установлена система «Мокрый барьер». Инновационная технология основана на мелкодисперсном распылении в воздухе специального концентрата. Этот раствор не токсичен, биологически разлагаем, экологически безопасен, не содержит разрушающих озон веществ и обладает свойством преобразовывать пахнущие газы в безвредный воздух.

После запуска здесь комплекса переработки часть территории полигона будет задействована под его нужды, для размещения уже отсортированных отходов, которые невозможно вернуть во вторичный оборот. То есть в прежнем виде полигон существовать перестанет, что исключит возможный вред для окружающей среды.

Напомним, за последние полтора года в Подмосковье были закрыты полигоны «Каргашино» в Мытищах, «Воловичи» в Коломне, «Егорьевский» в Егорьевске, полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе. И 20 июня 2020 года в регионе будет закрыт 29-й полигон — ТКО «Шатурский». Оставшиеся полигоны будут закрыты до конца года.