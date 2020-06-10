Все мусорные полигоны закроют в Подмосковье до конца года. Пандемия не сдвинула сроки

«Мы претендуем на то, что мы эту проблему победили или почти победили до конца года. Почему? Потому что решение принято, мы сегодня видим, что все городские свалки закроем. Буквально на этой неделе мы закрываем городскую свалку в Шатуре», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что уже 12 комплексов по переработке отходов находятся в стадии запуска. А часть уже работает на полную мощность. И все они отвечают самым высоким экологическим стандартам. В каждый завод инвестировали порядка шести миллиардов рублей.

По словам губернатора, сроки строительства заводов из-за пандемии сдвигать не будут.

«Все идет по плану. Буквально на днях мы открыли мощный комплекс на юге — в Кашире. Дальше у нас идет ряд проектов на северо-западе. Все идет по плану: оборудование оплачено, строители работают. Все они защищены, все это является нашим приоритетом», — уточнил Воробьев.

Все это делают для того, чтобы свалки не приносили дискомфорт жителям региона.

«Все это для того, чтобы тот огромный объем мусора, который образуется в столичном регионе, захоранивался качественно и больше никогда в жизни, никогда не причинял беспокойства человеку», — сказал Андрей Воробьев.

Объем захороненного в регионе мусора планируют снизить на 1,5 миллиона тонн за один год. Добиться этой цели позволят современные технологии по сортировке отходов и их переработке.