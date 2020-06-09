Раздельный сбор поможет Подмосковью избавиться от 1,5 млн тонн мусора за год

Объем захороненного в Подмосковье мусора планируют снизить на 1,5 миллиона тонн за один год. Добиться этой цели позволят современные технологии по сортировке отходов и их переработке. Об этом губернатор рассказал во время заседания областного правительства.

Сортировать отходы в Подмосковье начали в прошлом году. Уже тогда разделить удалось 900 тысяч тонн мусора.

Это уже в первый год, хотя было очень много скептиков и никто не верил, что раздельный сбор мусора вообще возможен. А в этом году цифра по разделению равна 1,5 миллиона. Значит, этот мусор не приедет на полигоны, а будет использован в процессе переработки Андрей Воробьев.

Мусорных полигонов в области не останется уже к концу этого года. Их заменят комплексами безопасной переработки отходов.

Губернатор отметил, что важно развивать технологии. Вчера, 8 июня, он дал старт еще одному комплексу переработки отходов «Дон» в Кашире. Это восьмая площадка в области из 12, которые будут работать. Ее запустила группа компаний «РТ-Инвест».

«Она уже вкладывает не в бачки, не машины или конвейерную ленту по переработке мусора, а она вкладывает уже в глубокую переработку вторичных продуктов, имеющих дополнительную стоимость», — сказал Воробьев.

Так, мусор разделяют на бумагу, пластик, стекло, металл. Затем органическую фракцию ждет компостирование. Это даст грунт, который можно применить для озеленения и отсыпки откосов дорог или рекультивации полигонов. Крупные и другие отходы измельчат, чтобы преобразовать в зеленую энергию.

Мусорная реформа — индустрия, которую мы строим первые в стране. Это позволит нам с 1 января закрыть все без исключения свалки. Еще два года назад не могли об этом мечтать и получали в свой адрес справедливые упреки от жителей насчет количества полигонов, которые достались нам еще из прошлого века Андрей Воробьев.

Он подчеркнул: помогло федеральное правительство. Благодаря президентской программе, создали законодательную основу для переработки и утилизации по самым надежным экологическим стандартам.

«Для нас, мегаполиса, где проживают десятки миллионов людей, это имеет особенное значение. Поэтому мы продолжим рекультивацию полигонов, и каждый из них должен радовать глаз. Это не просто закрыть на замок или поставить бетонный блок и преградить доступ к старой свалке. Это рекультивация», — добавил Воробьев.

Новая культура для жителей

При этом, по словам губернатора, важно качественно работать с подрядчиками и информировать жителей.

«Вчера я был в Краснознаменске, общался с жителями вблизи одной из 30 тысяч контейнерных площадок. Жители просят все же продолжить работу по разъяснению важности раздельного сбора мусора», — сказал он.

И Андрей Воробьев поручил главам округов вести комплексную информационную программу, которая даст ответы на вопросы о том, для чего и почему важен раздельный сбор мусора.

Подмосковье уже назвали российским лидером по переработке отходов. Так, сегодня одна из основных задач правительства — убрать все областные свалки до конца года. Всего несколько лет назад их было 39, но 29 уже закрыли.

С января прошлого года в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура по обращению с отходами. А всего в области будет работать 12 современных площадок для безопасной переработки мусора.