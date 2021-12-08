Закон о штрафах за нарушение норм содержания питомцев рассмотрят в Подмосковье

Штрафы за нарушение правил ухода за питомцами могут установить в Подмосковье. Эту инициативу рассмотрят в Мособлдуме. Депутаты предложили административную ответственность за ненадлежащее обращение хозяев с домашними животными.

Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы — оно состоится завтра, 9 декабря. Проект закона подготовили в июне, а затем документ поддержали в правительстве России, но с рядом замечаний.

После доработки его планируют направить в Госдуму. Согласно инициативе, владельцы питомцев начнут получать штрафы за нарушение правил их содержания.

Размер первого штрафа составит от 500 до 1,5 тысячи рублей, а повторного — от 1,5 до трех тысяч.

О каких нормах нужно знать?

Домашних и приютских животных необходимо обеспечивать надлежащим уходом и помощью ветеринара.

Питомцев требуется показывать в месте их содержания по требованию органов государственного надзора. Еще одно правило — предотвращение нежелательного потомства.

Следует правильно обращаться с биологическими отходами животных. А если владелец решил отказаться от питомца, он обязан передать его новому хозяеву или в приют.

Содержание домашних животных

Не допускается применение животных в предпринимательской работе. Во время выгула необходимо следить за безопасностью питомцев и прохожих.

Владельцам требуется соблюдать права и законные интересы людей, проживающих вместе с ними в многоквартирном доме.

Каждый должен понимать, сколько животных он способен без труда содержать, и не превышать это количество.

Правила при выгуле питомцев

Отдельные правила распространяются на выгул. Согласно им, владельцам нужно следить, чтобы питомец не передвигался без контроля, не пересекал свободно дороги, не оказывался без наблюдения в лифтах, на детских площадках и в других общественных местах.

Нужно убирать за животными биологические отходы. Нельзя выгуливать питомца в запрещенных местах, без намордника и поводка.