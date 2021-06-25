Штрафы за выгул собак без намордника начали действовать в Подмосковье

С 25 июня в Подмосковье начали действовать штрафы за нарушения правил для выгула собак. Их смогут выписать в нескольких случаях. Например, если оставить животное без присмотра, гулять с ним без поводка и намордника, а также не убирать за питомцем.

Нормы прописали в областном Кодексе об административных правонарушениях. Жителям региона напомнили, чем теперь может обернуться несоблюдение правил.

Какие ввели штрафы?

Если хозяин не приберет за своим питомцем в общественных местах, в первый раз получит предупреждение, а уже после — штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Если пес будет гулять в неположенных местах без поводка и намордника, сначала владельцу сделают предупреждение, а при повторном нарушении его ждет штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

Если собаку заметят на детских площадках, на территориях школ и детских садов, хозяину придется заплатить от тысячи до двух тысяч рублей.

Если животное нанесет ущерб чужому имуществу, то штраф составит от тысячи до двух тысяч рублей.

За нападение на другого домашнего питомца и причинение ему увечий предусмотрели штраф от четырех до пяти тысяч рублей, не считая компенсации за причиненный ущерб.

Если собака напала на человека, на владельца наложат штраф в размере пяти тысяч рублей.

Площадки для выгула

По закону выгуливать собаку можно только в отведенных для этого местах, напомнил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян.

Но у многих возникает вопрос о том, что делать, если рядом нет площадок для выгула животных. Законом внесены изменения, согласно которым теперь органы МСУ определяют специальные места Сергей Керселян.

Он добавил, что специалисты активно прорабатывают вопрос централизованной установки площадок для выгула собак.

А контролировать соблюдение закона будет Минсельхозпрод Подмосковья.