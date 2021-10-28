Штрафы за выгул опасных собак без намордника предложили повысить

Хозяевам потенциально опасных собак грозят штрафы до пяти тысяч рублей за прогулку с питомцами без намордника. Такую меру предложили внести в новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, написало агентство «Интерфакс».

Если нововведение вступит в силу, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка повлечет денежный штраф от 3000 до 5000 рублей.

Сейчас выгул собак регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными» и не предусматривает административной ответственности. Гулять с собаками без намордника и поводка можно только на частной огороженной территории.

Потенциально опасными считаются 12 пород собак и их помеси. Согласно предписанию, такие животные должны обладать «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья людей».

Этот список включает следующие виды животных: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы всех этих пород.