Штрафы за выгул опасных собак без намордника предложили повысить
Штрафы за выгул опасных собак без намордника предложили увеличить до пяти тысяч рублей
Хозяевам потенциально опасных собак грозят штрафы до пяти тысяч рублей за прогулку с питомцами без намордника. Такую меру предложили внести в новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, написало агентство «Интерфакс».
Если нововведение вступит в силу, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка повлечет денежный штраф от 3000 до 5000 рублей.
Сейчас выгул собак регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными» и не предусматривает административной ответственности. Гулять с собаками без намордника и поводка можно только на частной огороженной территории.
Потенциально опасными считаются 12 пород собак и их помеси. Согласно предписанию, такие животные должны обладать «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья людей».
Этот список включает следующие виды животных: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы всех этих пород.