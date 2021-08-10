Штрафы на 32 тысячи рублей выписали летом в Подмосковье за выгул собак без намордника

Штрафы за выгул животных без поводка и намордника ввели в Подмосковье в июне. За это время их выписали на сумму 31,5 тысячи рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, с июня рассмотрели 18 административных дел.

Больше всего нарушений отметили в Пушкино и Можайске Сергей Воскресенский.

Несоблюдение правил влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

Какие ввели штрафы?

Если хозяин не приберет за своим питомцем в общественных местах, в первый раз получит предупреждение, а уже после — штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Если пес будет гулять в неположенных местах без поводка и намордника, сначала владельцу сделают предупреждение, а при повторном нарушении его ждет штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

Если собаку заметят на детских площадках или на территориях школ и детских садов, хозяину придется заплатить от тысячи до двух тысяч рублей.

Если животное нанесет ущерб чужому имуществу, то владелец получит штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

За нападение на другого домашнего питомца и причинение ему увечий предусмотрели штраф от четырех до пяти тысяч рублей, не считая компенсации за причиненный ущерб.

Если собака напала на человека, на владельца наложат штраф в размере пяти тысяч рублей.