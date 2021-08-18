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    18 августа 2021, 14:26

    Школу с амфитеатром построят в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Школу с кирпичным фасадом и амфитеатром построят в Красногорске. Ее планируют открыть в жилом комплексе «Большое Путилково» и подготовить к приему 1250 ребят.

    Школу с амфитеатром построят в Красногорске | Изображение 1

    Министр по архитектуре в Подмосковье Владислав Гордиенко отметил, что яркое современное пространство сделает учебу еще интереснее.

    Центральным элементом рекреационной зоны станет амфитеатр со сценой, где можно будет и проводить открытые уроки, и отдыхать

    Владислав Гордиенко.
    Школу с амфитеатром построят в Красногорске | Изображение 2

    Архитектурный образ развивает идею детского конструктора LEGO. Каждый блок фасада — отдельный элемент: кирпичный, цветной или с эффектом деревянной поверхности.

    Создадут и атриум с центральной лестницей — пространство для отдыха, общения учеников. В отделке интерьера применят материалы природных цветов и фактур.

    Школу с амфитеатром построят в Красногорске | Изображение 3

    Разработчик концепции — Архитектурное бюро GAFA architects.

    Компания «Самолет» планирует реализовать проект в жилом комплексе «Большое Путилково».