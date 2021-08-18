Школу с амфитеатром построят в Красногорске

Школу с кирпичным фасадом и амфитеатром построят в Красногорске. Ее планируют открыть в жилом комплексе «Большое Путилково» и подготовить к приему 1250 ребят.

Министр по архитектуре в Подмосковье Владислав Гордиенко отметил, что яркое современное пространство сделает учебу еще интереснее. Центральным элементом рекреационной зоны станет амфитеатр со сценой, где можно будет и проводить открытые уроки, и отдыхать Владислав Гордиенко. Архитектурный образ развивает идею детского конструктора LEGO. Каждый блок фасада — отдельный элемент: кирпичный, цветной или с эффектом деревянной поверхности. Создадут и атриум с центральной лестницей — пространство для отдыха, общения учеников. В отделке интерьера применят материалы природных цветов и фактур. Разработчик концепции — Архитектурное бюро GAFA architects. Компания «Самолет» планирует реализовать проект в жилом комплексе «Большое Путилково».