Школу со светящимся фасадом построят в Щелкове

Современную школу со светящимся фасадом построят в Новом городке. Это поселок в Щелковском округе. Здесь смогут учиться 550 ребят. А само здание украсит панно с художественной подсветкой в темное время суток.

Корпус разместят недалеко от Щелковского шоссе и остановки «Новый городок», рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

В основу проекта, разработанного бюро „АРС-СТ“, легло решение, успешно реализованное в нескольких городских округах Владислав Гордиенко.

Во внутреннем дворике сделают просторную спортивную зону со стадионом, полем для мини-футбола и площадками.

В школе откроют библиотечно-информационный центр с залом для чтения и лекторием, актовый зал, столовую, кабинет врача.

«Решение школы вместимостью до 550 мест очень удачное как с точки зрения всей функциональности, так и художественного облика», — добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, у школы будет интересный парадный фасад со сплошным остеклением вестибюля и гардероба, с необычным светящимся панно.