Новую школу на 500 мест построят в Апрелевке

Новую школу, рассчитанную на 500 учеников, построят в Апрелевке. Она появится на улице Декабристов. Здание украсят цветными алюминиевыми вставками.

На фасаде будут сочетаться белые и темно-серые поверхности, сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Здание располагается на участке в комплексе с детским садом на 210 мест Владислав Гордиенко.

У обеих построек будет похожая стилистика. В школе обустроят актовый и спортивный залы, столовую, библиотеку.

Учебные классы сгруппируют по возрастным группам. Об этом сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В оформлении окон актового зала сделают чередование серых и оранжевых простенков, а яркий козырек над главным входом выступит в качестве навигационного элемента.