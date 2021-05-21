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    21 мая 2021, 11:17

    Новую школу на 500 мест построят в Апрелевке

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новую школу, рассчитанную на 500 учеников, построят в Апрелевке. Она появится на улице Декабристов. Здание украсят цветными алюминиевыми вставками.

    Новую школу на 500 мест построят в Апрелевке | Изображение 1

    На фасаде будут сочетаться белые и темно-серые поверхности, сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    Здание располагается на участке в комплексе с детским садом на 210 мест

    Владислав Гордиенко.

    У обеих построек будет похожая стилистика. В школе обустроят актовый и спортивный залы, столовую, библиотеку.

    Учебные классы сгруппируют по возрастным группам. Об этом сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Новую школу на 500 мест построят в Апрелевке | Изображение 2

    В оформлении окон актового зала сделают чередование серых и оранжевых простенков, а яркий козырек над главным входом выступит в качестве навигационного элемента.