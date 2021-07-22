Школу в духе Хогвартса построят в Подмосковье
Новую школу со стрельчатыми окнами, угловой башней и витражами построят в Истре. Ее откроют в коттеджном поселке «Кембридж». Как отметили архитекторы, проект получится в духе Хогвартса.
Облик школы напомнит традиционные английские колледжи, рассказал министр по архитектуре в Подмосковье Владислав Гордиенко.
Школа сформирует центральную зону поселка. За ней расположится спортивное ядро, а фасад украсит башня с часами
Проект выполнят в стилистике коттеджного поселка. В школе сделают два крыла, основной вход по центру и мини-площадь перед ним.
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что школа будет не совсем типичной для региона.
Здесь получился такой подмосковный Хогвартс — эклектичный, но интересный
Облик дополнят элементы английской готики. Все барельефы и детали выполнят из стеклофибробетона.