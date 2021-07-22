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    22 июля 2021, 17:18

    Школу в духе Хогвартса построят в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новую школу со стрельчатыми окнами, угловой башней и витражами построят в Истре. Ее откроют в коттеджном поселке «Кембридж». Как отметили архитекторы, проект получится в духе Хогвартса.

    Школу в духе Хогвартса построят в Подмосковье | Изображение 1

    Облик школы напомнит традиционные английские колледжи, рассказал министр по архитектуре в Подмосковье Владислав Гордиенко.

    Школа сформирует центральную зону поселка. За ней расположится спортивное ядро, а фасад украсит башня с часами

    Владислав Гордиенко.

    Проект выполнят в стилистике коттеджного поселка. В школе сделают два крыла, основной вход по центру и мини-площадь перед ним.

    Школу в духе Хогвартса построят в Подмосковье | Изображение 2

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что школа будет не совсем типичной для региона.

    Здесь получился такой подмосковный Хогвартс — эклектичный, но интересный

    Александра Кузьмина.

    Облик дополнят элементы английской готики. Все барельефы и детали выполнят из стеклофибробетона.