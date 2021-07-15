facebook_pixel
    15 июля 2021, 11:12

    Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября

    Анастасия Аброськина

    Большую школу для 1,1 тысячи ребят откроют в Балашихе 1 сентября. Ее построили в микрорайоне Первомайский, на шоссе Энтузиастов. Это сделали по президентскому проекту «Современная школа».

    Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября | Изображение 1Источник фото: Евгений Дудин

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверив итоги работ, отметил, что под контролем были все этапы возведения корпуса.

    Сегодня нам видно, что строители выполнили все свои обязательства в срок, и уже 1 сентября школа должна принять детей, чтобы они могли получать образование в современных условиях. Самое главное — в первую смену

    Игорь Брынцалов.

    Новое здание станет вторым корпусом гимназии № 1, напомнил глава городского округа Сергей Юров.

    Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    «Сюда уже зашел педагогический коллектив, и мы продолжаем набирать детей в первые классы. Еще сюда переводятся ребята, которые занимались в других школах. Сейчас мы набрали около 800 человек», — сказал Юров.

    В школе создали классы с интерактивными панелями, актовый и спортивный залы.

    Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября | Изображение 3Источник фото: Евгений Дудин

    Внутренний дворик благоустроили. Здесь сделали футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола.