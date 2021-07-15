Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября
Большую школу для 1,1 тысячи ребят откроют в Балашихе 1 сентября. Ее построили в микрорайоне Первомайский, на шоссе Энтузиастов. Это сделали по президентскому проекту «Современная школа».
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверив итоги работ, отметил, что под контролем были все этапы возведения корпуса.
Сегодня нам видно, что строители выполнили все свои обязательства в срок, и уже 1 сентября школа должна принять детей, чтобы они могли получать образование в современных условиях. Самое главное — в первую смену
Новое здание станет вторым корпусом гимназии № 1, напомнил глава городского округа Сергей Юров.
«Сюда уже зашел педагогический коллектив, и мы продолжаем набирать детей в первые классы. Еще сюда переводятся ребята, которые занимались в других школах. Сейчас мы набрали около 800 человек», — сказал Юров.
В школе создали классы с интерактивными панелями, актовый и спортивный залы.
Внутренний дворик благоустроили. Здесь сделали футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола.