Новую школу откроют на шоссе Энтузиастов в Балашихе 1 сентября

Большую школу для 1,1 тысячи ребят откроют в Балашихе 1 сентября. Ее построили в микрорайоне Первомайский, на шоссе Энтузиастов. Это сделали по президентскому проекту «Современная школа».

Источник фото: Евгений Дудин

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверив итоги работ, отметил, что под контролем были все этапы возведения корпуса.

Сегодня нам видно, что строители выполнили все свои обязательства в срок, и уже 1 сентября школа должна принять детей, чтобы они могли получать образование в современных условиях. Самое главное — в первую смену Игорь Брынцалов.

Новое здание станет вторым корпусом гимназии № 1, напомнил глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

«Сюда уже зашел педагогический коллектив, и мы продолжаем набирать детей в первые классы. Еще сюда переводятся ребята, которые занимались в других школах. Сейчас мы набрали около 800 человек», — сказал Юров.

В школе создали классы с интерактивными панелями, актовый и спортивный залы.

Источник фото: Евгений Дудин

Внутренний дворик благоустроили. Здесь сделали футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола.