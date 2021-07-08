Строительство школы на 1,1 тысячи мест началось в Балашихе

Современную школу на 1,1 тысячи мест начали строить в Балашихе. Она появится в микрорайоне Ольгино. Центр образования откроют на месте госпиталя, снесенного в 2018 году.

Источник фото: Евгений Дудин

Школа поможет забыть о второй смене в микрорайоне. Об этом рассказал заместитель главы администрации округа Александр Савелов.

Сейчас выполняют подготовительные работы: 40 рабочих и 17 единиц техники делают новые подъездные пути Александр Савелов.

Вместе с тем началась разработка котлована. Сейчас в Ольгино находятся два корпуса школы № 5.

Источник фото: Евгений Дудин

Там учатся 2 248 детей. Это больше, чем количество, на которое рассчитаны здания.

В школе откроют просторные классы, лаборатории, мастерские. Здесь же разместят группы продленного дня.

Источник фото: Евгений Дудин

«Еще предусмотрено размещение актового и двух спортивных залов, библиотеки с медиатекой, столовой», — добавил Савелов.

Внутренний дворик школы комплексно благоустроят. Рядом со стадионом установят детские и спортивные площадки. Здание запланировали открыть во втором квартале 2023 года.