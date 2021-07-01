Еще 125 школ, детских садов и досуговых центров откроют в Подмосковье до конца года

Еще 125 социальных учреждений откроют в Подмосковье уже к концу года. Это школы, детские сады, спортивные и культурные центры.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Появится 59 детских садов, 47 школ, 15 центров спорта, три учреждения культуры и интернат для слепоглухонемых в Сергиевом Посаде.

В Московской области идет активная работа по строительству и капитальному ремонту новых социальных учреждений. <…> Наша основная задача — чтобы в Подмосковье не осталось ни одного микрорайона без развитой социальной инфраструктуры Ирина Каклюгина.

Новые социальные центры строят с учетом уже современных стандартов. Каклюгина подчеркнула, что они сразу получают необходимое оборудование.

«Учреждения социальной сферы имеют важнейшее значение для наших жителей, поэтому все они должны быть светлыми и комфортными, с новой и современной мебелью, с техникой. В Подмосковье открываются именно такие объекты», — сказала она.

По словам Каклюгиной, в этом году уже заработало 13 новых школ, 21 детский сад, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса.

Планы на год у нас серьезные. Уже открыли 38 новых социальных объектов Ирина Каклюгина.

В современных школах обустроят светлые классы и установят мультимедийное оборудование, а в детских садах подготовят удобные игровые комнаты и столовые.