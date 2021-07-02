Свыше 10 школ и детских садов откроют в Балашихе в 2021 году
Еще шесть школ и детских садов откроют в Балашихе до конца года. Всего за 2021-й округ получит 11 социальных объектов, часть их которых уже ввели.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, запустили уже три крупных детских сада на 540 мест и два мини-сада для 105 ребят.
Работа по открытию социальных объектов в регионе идет полным ходом. В Балашихе до конца года будет функционировать 11 новых учреждений
До конца года откроют еще шесть корпусов. Это три школы и три детских мини-сада.
«Городской округ развивается, расширяется инфраструктура. Нам очень важно, чтобы социальные объекты были в доступе у каждого, поэтому работа на особом контроле», — подчеркнула Каклюгина.
В августе новые детские мини-сады откроют в микрорайонах Саввино и Железнодорожный.
В сентябре введут четыре помещения. Это школа на 1,1 тысячи мест, которую построят на шоссе Энтузиастов, и школа на 900 мест в квартале «Столичный».
Кроме того, речь идет о детском мини-саде для 185 малышей в микрорайне Кучино и пристройке к школе на улице Юннатов.
Все объекты современные и комфортные
По ее словам, до конца года в Подмосковье откроют 125 новых объектов социального профиля.