Свыше 10 школ и детских садов откроют в Балашихе в 2021 году

Еще шесть школ и детских садов откроют в Балашихе до конца года. Всего за 2021-й округ получит 11 социальных объектов, часть их которых уже ввели.

Источник фото: Фото: Евгений Гибадуллин, пресс-служба Балашихи

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, запустили уже три крупных детских сада на 540 мест и два мини-сада для 105 ребят.

Работа по открытию социальных объектов в регионе идет полным ходом. В Балашихе до конца года будет функционировать 11 новых учреждений Ирина Каклюгина.

До конца года откроют еще шесть корпусов. Это три школы и три детских мини-сада.

«Городской округ развивается, расширяется инфраструктура. Нам очень важно, чтобы социальные объекты были в доступе у каждого, поэтому работа на особом контроле», — подчеркнула Каклюгина.

В августе новые детские мини-сады откроют в микрорайонах Саввино и Железнодорожный.

В сентябре введут четыре помещения. Это школа на 1,1 тысячи мест, которую построят на шоссе Энтузиастов, и школа на 900 мест в квартале «Столичный».

Кроме того, речь идет о детском мини-саде для 185 малышей в микрорайне Кучино и пристройке к школе на улице Юннатов.

Все объекты современные и комфортные Ирина Каклюгина.

По ее словам, до конца года в Подмосковье откроют 125 новых объектов социального профиля.