Подмосковье 10 ноября 2022, 15:13 Школу на 600 мест построят в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах к 2024 году

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Гектар земли для строительства новой школы безвозмездно передан городскому округу Мытищи из федеральной собственности. На участке возведут учебное заведение, в котором смогут получать знания 600 детей.

«В деревне Пирогово городского округа Мытищи активно строится жилищный комплекс „Пироговская Ривьера“. В эксплуатацию введено уже восемь многоквартирных домов и строительство продолжается, поэтому школа здесь крайне необходима», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Для этих целей в Мытищи был передан участок из федеральной собственности площадью один гектар. Раньше эта земля принадлежала совхозу имени Тимирязева, а сделка стала возможной благодаря взаимодействию Миноблимущества с Минсельхозом России и Росимуществом.

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«Благодаря тесному сотрудничеству с коллегами работа проводится максимально интенсивно. Строительство новой школы на 600 мест в деревне Пирогово начнется уже в первом квартале будущего года», — уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В этом году на территории ЖК «Пироговская Ривьера» уже открылся детский сад на 225 мест. До конца года будут также переданы в собственность муниципалитета детская и взрослая поликлиники, каждая на 99 посещений в смену.

Еще одну новую школу построят в ЖК «Героев» в Балашихе. В ней смогут учиться до 1320 детей. В 2023 году в Подмосковье появится 26 новых учебных заведений и 14 детсадов. Среди прочих откроется корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Здесь же достроят школу, которая позволит ликвидировать вторую смену в городском округе. Еще раньше губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах.