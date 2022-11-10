Подмосковье 10 ноября 2022, 12:34 Школу на 1320 мест построят в ЖК «Героев» в Балашихе

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Новую школу построят в ЖК «Героев» в Балашихе. В ней смогут учиться до 1320 детей. Ее возведут за счет внебюджетных средств, а затем передадут в собственность округа.

В четырехэтажном здании смогут учиться 55 классов. Учебные кабинеты спроектируют с учетом возрастных особенностей детей. Для них также оборудуют спортивный и актовый залы, библиотеку, медиатеку, медпункт и столовую.

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На территории школы установят физкультурно-оздоровительную зону со стадионом и площадками для подвижных игр. Также там оборудуют зону отдыха с теневыми навесами и учебно-опытную зону, где дети смогут высаживать деревья.

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