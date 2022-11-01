Важное 01 ноября 2022, 16:54 Новый корпус физмат-лицея откроют в Сергиевом Посаде осенью 2023 года — Воробьев Воробьев: новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроется в 2023 году

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Новый корпус физмат-лицея откроют в Сергиевом Посаде к сентябрю 2023 года, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем за тот же срок достроят школу, которая ликвидирует вторую смену в городском округе.

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Речь идет о двух объектах образования. Первый из них — новый корпус физмат-лицея.

Основатель лицея, его последователи преподают так, что дети поступают в лучшие вузы нашей страны. И мы решили построить здесь специальную школу для одаренных ребят Андрей Воробьев.

Новый корпус примет 525 ребят — учеников 5-11-х классов. Школу откроют раньше запланированного срока — осенью следующего года.

«Строители обещают, что дети должны сюда пойти уже 1 сентября. Есть небольшие технологические проблемы, как это часто бывает в стройке, но мы их решим», — отметил губернатор Подмосковья.

Внутри современного корпуса разместят комфортные мастерские, лаборантские, спортивный, актовый и читальный залы, кабинет врача, учебные кабинеты, библиотеку.

Внутренний дворик благоустроят. Там появится футбольное поле, предусмотрят места отдыха. Все сделают с учетом удобств, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор лицея Ольга Макарова подчеркнула, что здесь учатся одаренные ребята, которые активно участвуют в олимпиадах и научной работе.

Чтобы они развивались, конечно, нужны современные здания с просторными классами и лабораториями Ольга Макарова.

Акцент в физмат-лицее делают на углубленное изучение физики, математики и информатики. Сегодня эта школа входит в топ-20 по Подмосковью.

Новая школа для 550 учеников

Второй объект — новая школа в деревне Зубачево под Сергиевым Посадом. Она поможет убрать вторую смену в городском округе.

Сегодня в Сергиевом Посаде лиш одна школа — № 21 — работает со второй сменой. Новый корпус на 550 мест позволит решить эту проблему.

Ее мы планируем открыть к 1 сентября 2023-го. Она поможет разгрузить школу № 21, которая находится неподалеку и единственная в городском округе еще работает в две смены Андрей Воробьев.

Внутри новой школы появятся мастерские, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет и не только.