Подмосковье 10 марта 2023, 12:43 Школьники и студенты Москвы смогут получить скидки на проезд в Подмосковье по совместной программе «Стрелки» и «Мир»

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Школьники из Москвы смогут получить карту «Мир» с льготой «Стрелки» в рамках совместного проекта Минтранса и платежной системы. По словам зампреда правительства Анны Кротовой, к программе уже присоединились около 800 учеников региона.

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«Еще свыше двух тысяч заявлений получено на оформление льготы на карту „Мир“. Теперь программой могут воспользоваться и учащиеся столичных школ, техникумов и вузов. Для этого необходимо быть зарегистрированным в Московской области», — добавила она.

За время действия проекта число поездок по программе выросло в 5,5 раза и достигло 17 тысяч. Половина из них — на маршрутах перевозчика «Мострансавто». Экономия при проезде составляет 50% первые 35 поездок, а после 36-й — до 99% от тарифа.

Оформить заявку на участие в программе школьники и студенты могут на «Госуслугах». Баланс действующей «Стрелки» можно перевести на карту «Мир» на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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