Воробьев рассказал о создании в Истре уникального образовательного кластера

Технологический лицей имени Долгих откроют в Истре в 2024 году. Это будет новый образовательный кластер Подмосковья, где после конкурсного отбора смогут обучаться талантливые ребята. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что здесь будут комфортные условия для занятий и проживания школьников, педагогов.

Лицей в Истре станет образовательным кластером инженерно-технического профиля. Открытие запланировали на 1 сентября 2024 года.

«Нам, в первую очередь, нужно построить кампус для учителей. Первое — это кампус для учителей. <…> Здесь территория такая заповедная, отдаленная. Нужно, чтобы учителя комфортно себя чувствовали. Проживать здесь будут с удовольствием, думаю», — сказал глава Подмосковья.

В лицее начнут готовить технологических лидеров. В декабре прошлого года заложили первый камень в фундамент.

В этой школе и в гимназии имени Примакова мы договаривались, что будет по периметру дорожка — променадовая, так скажем, чтобы можно было и обойти, и объехать на роликах, велосипеде Андрей Воробьев.

Образовательный кластер включит в себя бассейн, спортивный зал, баскетбольную и волейбольную площадки, стадион на 500 зрителей и не только.

Сам учебный корпус лицея будет рассчитан на 960 школьников, а рядом построят детский сад на 320 мест.

«Еще в школе летом, в июне, тоже занятия идут. Нужно обратить внимание, чтобы жалюзи были и кондиционеры, конечно же», — добавил Андрей Воробьев.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев отметил, что задача — приступить к отделочным работам уже в этом году.

«В садике мы уже поднимаем первый этаж. По школе мы весь монолит, кроме кровли, завершим в ноябре. Задача — в этом году приступить к отделке», — уточнил он.

Накануне Дня защиты детей Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.