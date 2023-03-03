Важное 03 марта 2023, 15:06 Андрей Воробьев: 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю

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К сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Начнет работать и уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре. Там будут готовить специалистов международного уровня.

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Андрей Воробьев подчеркнул, что население Московской области заметно растет с каждым годом. Результаты последней переписи показали, что регион стал лидером России по этому показателю.

Для нас это прежде всего сигнал, что нужно строить больше новых социальных объектов, особенно школ и детских садов. Андрей Воробьев

По его словам, важно не только «рассадить детей за парты», но сделать школьные дни интересными. Для этого развивают дополнительные занятия, чтобы после уроков ученики могли посещать кружки и секции.

«Современный стандарт — это просторные школы с мастерскими, лабораториями, спортивными и IT-зонами. Каждый год мы сдаем около 20 объектов. Кроме того, большую программу строительства выполняют инвесторы», — добавил губернатор Андрей Воробьев.

В числе самых долгожданных на этот год образовательных учреждений — школа на 2,2 тысячи мест в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове, школы для 825 учеников в Королеве и Чехове.

Помимо этого, к началу учебного года введем 11 детских садов, а также знаковый для нас объект — третий образовательный инженерно-технический кластер в Истре. Андрей Воробьев

Технологический лицей имени Долгих в Истре станет альма-матер для будущих инженеров и айтишников.

Его построят по образцу «Сириуса» — там начнут учить будущих специалистов международного уровня. В состав кластера войдут школа на 960 мест, детский сад на 320 и спортивный стадион с трибунами.

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