Свыше 60 школьных стадионов Подмосковья стали доступными для всех жителей
Ирина Каклюгина: 63 школьных стадиона Подмосковья стали доступными для всех жителей
Еще четыре школьных стадиона сделали доступными для всех жителей в Подмосковье. Сегодня в регионе их 63, а к концу года будет 100.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что проект «Открытый стадион» нашел положительный отклик у жителей.
Его смысл в том, что школьные спортплощадки становятся открытыми уже для общественного пользования
Новые открытые стадионы появились при Лингвистической школе в Люберцах, гимназии № 2 в Зарайске, лицее имени Волошиной в Наро-Фоминске и школе № 25 в Химках.
Но безопасность взяли на особый контроль. Для стадионов сделали отдельные входы, площадки обеспечили камерами видеонаблюдения.
«До 7 ноября работу фитнес-клубов и бассейнов временно приостановили, но стадионы на открытом воздухе доступны», — напомнила Каклюгина.
До конца следующего года открытыми сделают 300 школьных стадионов. Это коснется каждого округа Подмосковья.