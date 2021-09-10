Жители Домодедова смогут заниматься спортом на стадионах шести школ

В Домодедове шесть школ присоединились к проекту «Открытый стадион». Жители округа смогут заниматься спортом на площадках бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Стадионы, которые стали доступны для занятий всех желающих, прилегают к школам №1, №2, №3, №7, №8 и Повадинской школе.

В ведомстве уточнили, что до конца этого года планируется сделать доступными для жителей примерно 100 стадионов в разных округах.

Проект запустили, чтобы дать возможность всем желающим заниматься на школьных стадионах бесплатно. При реализации идеи обеспечены все необходимые меры безопасности: все спортивные площадки огорожены от учебных заведений и имеют отдельный вход.

Школьные стадионы уже открыты для жителей трех городских округов. Это стадион Мисайловской школы №1 в Ленинском городском округе, стадионы образовательного центра «Вершина» и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы №28 в Люберцах.