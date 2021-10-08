Доступный всем жителям школьный стадион появится в каждом округе Подмосковья

Школьный стадион, открытый для всей жителей, вскоре появится в каждом городском округе Подмосковья. Уже к концу 2022 года откроют 300 таких пространств.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что проект «Открытый стадион» нашел положительный отклик у жителей и продолжает расширяться.

Для занятий спортом жителям всего лишь нужно будет прийти на территорию школы — это очень удобно Ирина Каклюгина.

Однако при этом, по ее словам, важный вопрос — соблюдение безопасности.

«Спортивные площадки огорожены от учреждения и имеют отдельный вход, также они обеспечены видеонаблюдением», — объяснила Каклюгина.

До конца года открытыми планируют сделать 100 школьных стадионов. Сейчас таких уже 43.

Они находятся в 14 городских округах. Среди них Ленинский, Красногорск, Домодедово, Люберцы, Химки, Одинцово, Лобня, Долгопрудный, Богородский, Истра, Коломна, Сергиев Посад, Серебряные Пруды и Фрязино.