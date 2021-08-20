Стадион новой школы в Ленинском округе стал доступным для местных жителей

Спортивный стадион новой Мисайловской школы теперь доступен для всех желающих. Эта площадка стала общей для жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

В нем живут около 30 тысяч человек. Теперь у них появилось новое пространство для спорта — стадион школы, открытой весной в деревне Мисайлово.

Заниматься смогут все желающие, но безопасность на особом контроле, ведь это стадион школы.

На территорию и в здание никто попасть не должен, поэтому установили высокий забор, сделали разные входы для самих школьников и жителей.

Во время занятий ребят вход для остальных закроют, отметил директор Мисайловской школы № 1 Денис Грачев.

Стадион огорожен. На нем есть видеокамеры, позволяющие следить за тем, что происходит. Они выведены на пост охраны — все видно Денис Грачев.

Источник фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Новая школа рассчитана на 1,1 тысячи учеников, но сейчас в ней намного больше ребят. В Мисайлове уже строят второй образовательный центр, сообщил глава городского округа Дмитрий Абаренов.

Строительство школ особенно важно именно в период становления микрорайона, когда еще принимают решения по планировке. Жителям важен каждый уголок, где можно отдыхать или заниматься спортом Дмитрий Абаренов.

На стадионе есть футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки с резиновым покрытием. Заниматься здесь будут и пенсионеры из клуба «Активное долголетие».