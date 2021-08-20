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    20 августа 2021, 14:47

    Стадион новой школы в Ленинском округе стал доступным для местных жителей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Спортивный стадион новой Мисайловской школы теперь доступен для всех желающих. Эта площадка стала общей для жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

    В нем живут около 30 тысяч человек. Теперь у них появилось новое пространство для спорта — стадион школы, открытой весной в деревне Мисайлово.

    Заниматься смогут все желающие, но безопасность на особом контроле, ведь это стадион школы.

    На территорию и в здание никто попасть не должен, поэтому установили высокий забор, сделали разные входы для самих школьников и жителей.

    Во время занятий ребят вход для остальных закроют, отметил директор Мисайловской школы № 1 Денис Грачев.

    Стадион огорожен. На нем есть видеокамеры, позволяющие следить за тем, что происходит. Они выведены на пост охраны — все видно

    Денис Грачев.
    Стадион новой школы в Ленинском округе стал доступным для местных жителей | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

    Новая школа рассчитана на 1,1 тысячи учеников, но сейчас в ней намного больше ребят. В Мисайлове уже строят второй образовательный центр, сообщил глава городского округа Дмитрий Абаренов.

    Строительство школ особенно важно именно в период становления микрорайона, когда еще принимают решения по планировке. Жителям важен каждый уголок, где можно отдыхать или заниматься спортом

    Дмитрий Абаренов.

    На стадионе есть футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки с резиновым покрытием. Заниматься здесь будут и пенсионеры из клуба «Активное долголетие».