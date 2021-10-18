Образование достойного уровня. Еще 50 школ построят в Подмосковье благодаря федеральной поддержке

За последние восемь лет детей в Подмосковье стало на полмиллиона больше, а значит, потребность в открытии образовательных центров постоянно растет. Еще около 50 школ построят благодаря федеральной поддержке. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

Осенью 11 подмосковных школ признали одними из лучших в стране. Регион занял второе место по числу образовательных центров в этом рейтинге.

А директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе стала директором года в России. Вопросу развития школ и детских садов в области уделяют особое внимание, отметил губернатор.

Мы активно строим школы. В 2019-м заложили 50 школ. Соответственно, в 2021 году сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек Андрей Воробьев.

Но этого, по словам губернатора региона, недостаточно. Он подчеркнул, что федеральная поддержка, которую получила область, позволила начать строительство дополнительных учреждений.

«Благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете мы строим следующие 50. Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, чтобы второй смены не допустить, чтобы качество образования и в период учебы, и после нее было на высоком, достойном уровне», — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что регион тесно сотрудничает с Минпросвещения России и высоко котируется в рейтингах по образованию.

Губернатор подытожил, что область держит уверенный курс на модернизацию этой сферы.