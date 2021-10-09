Директор гимназии имени Е. М. Примакова в Московской области Майя Майсурадзе стала победителем Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2021». После многочисленных испытаний именно ее сочли лучшим руководителем общеобразовательного учреждения.

Конкурсные состязания Майсурадзе проходила совместно с 29 своими коллегами из разных российских регионов. Ей удалось показать очень высокий уровень знаний, продемонстрировать творческий подход и смекалку.

«От всей души поздравляю Майю Отариевну с этим блестящим результатом. Она настоящий профессионал своего дела, талантливый управленец. Ее победа в конкурсе еще раз доказывает это. Большая честь, что именно на нашей площадке конкурс впервые стартовал. С радостью ждем его участников и в следующем году», — рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Конкурс был организован Минпросвещения РФ, он проводился на протяжении трех дней — с 6 по 8 октября. В этом году все испытания для участников проходили в Подмосковье. Награждение состоится в Кремлевском дворце, оно назначено на 10 октября. Победителю престижного заседания вручат главный приз.

Подмосковная гимназия имени Е. М. Примакова начала работать в марте 2017 года, и чуть более чем за четыре года смогла достичь огромных успехов. В этом году она вошла в международный рейтинг 100 лучших школ мира по версии Spear’s Schools Index — на равне с нью-йоркской школой Тринити, Королевской школой в Кентербери и Гарвард Уэстлейк в Лос-Анджелесе. Кроме того, подмосковная гимназия впервые попала в топ-100 школ России.

«Конечно, нам отрадно признавать тот факт, что за четыре года серьезной работы гимназия смогла войти не только в этот рейтинг, но и в топ-25 лучших школ страны. Мы будем стараться и дальше работать на том же высоком и серьезном уровне», — отметила директор гимназии Майя Майсурадзе.

Преподаватели гимназии имени Е. М. Примакова общаются с коллегами из разных стран — Великобритании, Финляндии, Сингапура. Чтобы лучше донести знания до учеников, педагоги используют новейшие методики и самые эффективные приемы.

В гимназии предусмотрены 37 классов, в каждом — не более 24 учеников. С детьми работают не только российские преподаватели, но и их коллеги из разных стран, в том числе из Великобритании, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. С их помощью школьники могут выучить иностранный язык с носителями.

Ученикам также доступны 104 объединения дополнительного образования по разным направлениям — от спортивных секций до кружков научно-технического творчества. При этом гимназия сотрудничает с различными вузами, в числе которых МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и другие.