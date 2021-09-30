Свыше 10 школ Подмосковья вошло в число лучших в России

Подмосковье заняло второе место по количеству лучших школ в России. Такой статус получило 11 образовательных учреждений региона.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что рейтинг лучших российских школ составило агентство RAEX.

Его сформировали на основе количества ребят, поступивших в ведущие вузы страны.

Подмосковные школы ежегодно входят в такой рейтинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число наших школ в рейтинге увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями и мы заняли второе место Ирина Каклюгина.

А лидер среди лучших подмосковных школ — Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он занял четвертое место в рейтинге.

Также победителями стали:

• физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном — 18-е место;

• лицей научно-инженерного профиля в Королеве — 20-е место;

• гимназия имени Примакова в Одинцове — 23-е место;

• Сергиево-Посадский физико-математический лицей — 26-е место;

• лицей МГИМО имени Горчакова в Одинцове — 39-е место;

• школа № 6 в Мытищах — 53-е место;

• школа «Классика-М» в Мытищах — 77-е место;

• лицей № 19 в Королеве — 82-е место;

• Ломоносовский лицей в Ногинске — 85-е место;

• лицей № 10 в Одинцове — 97-е место.

По рейтингу видно, что лучшие школы находятся в основном в Королеве, Мытищах, Одинцове и Долгопрудном.