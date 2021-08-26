Гибкое и индивидуальное обучение. Старт строительству 25 школ дали в Подмосковье

Заместитель председателя федерального правительства Татьяна Голикова и глава Подмосковья Андрей Воробьев дали старт строительству 25 областных школ. Их откроют в округах с самой большой нехваткой мест для учеников. Новые корпуса появятся по президентскому проекту.

Школы построят в Балашихе, Богородском, Дмитрове, Щелкове, Раменском, Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Красногорске, Ленинском, Лобне, Истре, Одинцове, Орехово-Зуеве, Ступине, Чехове и Сергиевом Посаде.

Губернатор напомнил, что в 2019 году единовременно заложили 50 школ. Их уже построили, и пришло время двигаться дальше.

Все, что связано с современным образованием, должно быть гибким и интеллектуальным Андрей Воробьев.

Он поблагодарил всех строителей и глав округов Подмосковья, вовлеченных в процессы создания школ. По его словам, всегда есть скептики, тем не менее все запланированные комплексы в области построили, а вскоре появятся десятки новых.

«Специфика Московской области такова, что она растет. Плюс 43 тысячи учеников этом году, а в предыдущем около 40 тысяч. И так каждый год. Очень важно и радостно закладывать новые школы. Мы обязаны это делать. И важно, что сегодня, благодаря президентским программам, у нас есть такие возможности», — рассказал Воробьев.

Татьяна Голикова отметила, что 1 сентября подмосковные школы примут миллион ребят, из которых 115 тысяч — первоклассники.

В Московской области стало символичным, что в преддверии Дня знаний регион закладывает грандиозные планы в создании новых школ Татьяна Голикова.

По всей стране в сентябре школы примут 17 миллионов детей. Первоклассников будет два миллиона. По словам Голиковой, это на 90 тысяч больше, чем год назад, и Подмосковье составляет существенную часть этих цифр.

«Мне очень приятно быть здесь, потому что я сама родилась и окончила школу в Московской области. Простую — в поселке Лесной Городок городского округа Одинцово», — вспомнила она.

Сегодня 25 новых школ в Подмосковье заложили онлайн — на видеосвязь одновременно вышли жители и главы 17 городских округов.

У нас все готово для закладки школ. А сдать их мы должны через 18–24 месяца. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших жителей и детей — наших талисманов Андрей Воробьев.

На каждой площадке в фундаменты новых 25 школ заложили капсулы времени. Отдельно губернатор подчеркнул важность ритмичного темпа возведения учебных корпусов.

«Мы и с „Сириусом“, и со всеми одаренными преподавателями стараемся сделать так, чтобы школа была местом притяжения. Ты сможешь там учиться, знакомиться и реализовывать себя в самых разных амплуа. Вот цель — глобальная цель такая, чтобы ноги несли тебя в школу, поскольку она дает ребятам шанс для дальнейшего роста и самореализации», — отметил губернатор.

Он сделал акцент и на президентской программе капитального ремонта.

Это гиперважная история. Почему? Потому что там не только фундамент и кровля, которая не должна течь. Это понятно, и это святое. А все те предложения, которые на Госсовете прозвучали по тому, что касается наполнения школ Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в современных школах не может быть никаких низких потолков и узких коридоров. Это исключено.