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    29 января 2021, 10:55

    Еще 350 школ Подмосковья получат компьютеры и интерактивные доски за год

    Анастасия Аброськина

    Компьютерами и интерактивными досками оснастят еще 350 школ Подмосковья за год. Но цифровое обучение не заменит традиционное, а лишь станет его дополнением. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
    Еще 350 школ Подмосковья получат компьютеры и интерактивные доски за год

    Родителей, которые опасаются, что их детей начнут постепенно переводить на домашнее обучение через компьютер, успокоили в областном Министерстве образования.

    По словам Ирины Каклюгиной, новейшие цифровые сервисы не вытеснят очное обучение. Живое общение педагогов с детьми — это по-прежнему приоритет в образовательной среде.

    Именно поэтому каждый год в Московской области начинают работать около 40 новых школ. В них создают все условия для современного обучения.

    Например, к концу декабря 2021-го компьютеры, проекторы и интерактивные доски получат еще 350 областных школ. Такие технологии помогут сделать уроки разнообразными и создадут новые возможности для учебы.

    Кроме того, именно цифровая образовательная среда поможет школьникам, пропускающим уроки по болезни, не отставать от программы.