Еще 350 школ Подмосковья получат компьютеры и интерактивные доски за год

Родителей, которые опасаются, что их детей начнут постепенно переводить на домашнее обучение через компьютер, успокоили в областном Министерстве образования.

По словам Ирины Каклюгиной, новейшие цифровые сервисы не вытеснят очное обучение. Живое общение педагогов с детьми — это по-прежнему приоритет в образовательной среде.

Именно поэтому каждый год в Московской области начинают работать около 40 новых школ. В них создают все условия для современного обучения.

Например, к концу декабря 2021-го компьютеры, проекторы и интерактивные доски получат еще 350 областных школ. Такие технологии помогут сделать уроки разнообразными и создадут новые возможности для учебы.

Кроме того, именно цифровая образовательная среда поможет школьникам, пропускающим уроки по болезни, не отставать от программы.