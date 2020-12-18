Дистанционка не заменит очного обучения. Забралова объяснила, почему не стоит бояться цифровизации

Сфера образования в России оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Бояться цифровизации образования не стоит: дистанционный формат никогда не вытеснит очный, а польза от него есть.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала в интервью «360», что Подмосковье довольно быстро и удачно освоило «заочное» обучение. Однако его качество очевидно ниже, чем если бы дети ходили в школу.

«Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение», — отметила Забралова.

В регионе, добавила она, полторы тысячи школ и 35 тысяч классов. Сейчас закрыты всего 500 классов, что немного. Остальные дети учатся в штатном режиме. Учреждения образования при этом соблюдают все предписания Роспотребнадзора.

Многие, по словам Забраловой, видят в цифровизации образования угрозу исчезновения традиционных школ. Первый зампред регионального правительства подчеркнула, что этого не произойдет. Цифровую образовательную среду она назвала инструментом, благодаря которому учитель проведет занятие интереснее, а новые знания ученику преподнесут в привычной и понятной для него манере. Помогает это и по-новому подойти к усваиванию учебного материала.

Она не в коем случае не заменяет очного обучения в школе Ольга Забралова.

«Бояться этого не нужно, это лучший помощник на сегодняшний день, потому что дети все равно в интернете, в соцсетях. Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне», — сказала Забралова.

Московская область в 2021 году намерена участвовать в пилотном проекте цифровой образовательной среды. В школы в его рамках установят новое оборудование, в том числе интерактивные доски и планшеты.

На сайте «360» можно прочитать полную версию интервью Ольги Забраловой.