20 ноября 2020, 15:56
Новые компьютеры и планшеты передадут 555 школам Подмосковья за год
До 2022 года новые компьютеры и планшеты передадут в 555 школ Московской области. Такая техника поможет осовременить образование и применить электронный формат для проведения уроков.
Уже до конца этого года компьютерами и планшетами обеспечат 164 школы. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Мы поставим им современные компьютеры и планшеты — то, без чего сложно представить современное образование
Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что всю технику закупят по областному проекту «Цифровая образовательная среда». Его задача — за ближайшие три года создать современные условия обучения, отличающиеся высоким качеством и доступностью.