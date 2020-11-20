Новые компьютеры и планшеты передадут 555 школам Подмосковья за год

Уже до конца этого года компьютерами и планшетами обеспечат 164 школы. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Мы поставим им современные компьютеры и планшеты — то, без чего сложно представить современное образование Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что всю технику закупят по областному проекту «Цифровая образовательная среда». Его задача — за ближайшие три года создать современные условия обучения, отличающиеся высоким качеством и доступностью.