Школа «Новых имен» откроется в Дмитрове 30 августа сольным концертом Дениса Мацуева

Благотворительный Фонд поддержки юных музыкантов «Новые имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является Денис Мацуев, в 2019-м году получил грант президента России на развитие региональных программ. Московская область первой включилась в эту работу. В городах региона прошли масштабные прослушивания, а самые одаренные ученики школ искусств стали первыми участниками летней школы «Новые имена Подмосковья». Особым событием стал совместный концерт Дениса Мацуева и подмосковных талантов в знаменитом зале Капеллы Санкт-Петербурга в рамках Международного культурного Форума.

«Когда мы говорим об огромном культурном ресурсе нашей страны, мы должны помнить, что его краеугольный камень — это художественное образование. Как только прервется эта нить — в культуре наступит кризис. Денис Мацуев и его проект „Новые имена“ — самый надежный аргумент в пользу будущего благополучия нашей культуры. Сегодня, сейчас мы находим самых талантливых ребят, помогаем им раскрыться, поддерживаем на выбранном пути. Я надеюсь, что юные таланты Подмосковья, с такой радостью вступающие в проект „Новые имена“, уже в следующем сезоне смогут выступить на лучших площадках страны, а в ближайшем будущем — и мира», — сказала советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

В этом году проект «Новые имена Подмосковья» пройдет в формате, сочетающем в себе традиционный «большой open air» и школу онлайн. Ребята станут участниками мастер-классов лучших педагогов страны — уроки будут проходить в уже привычных для них системах видеосвязи, однако профессионалы уверены, что новые технологии никак не повлияют на интенсивность и пользу занятий. А живой концерт народного артиста России Дениса Мацуева состоится в центре Дмитрова — размеры центральной площади города позволят разместить зрителей с соблюдением всех мер безопасности. Концерт начнется в 18 часов, послушать пианиста смогут бесплатно все желающие.